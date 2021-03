Segunda ola: cuál es la situación sanitaria en La Plata y alrededores

En el marco de la segunda ola de la pandemia del SARS-CoV-2, que origina la enfermedad Covid-19 en la Argentina, en la ciudad de La Plata y los municipios vecinos comenzó a sentirse el aumento en las cifras de contagios y fallecidos.

Diario Hoy dialogó con el doctor Claudio Cardoso, director Ejecutivo de la Región Sanitaria XI, que comprende La Plata, Berisso y Ensenada entre otros distritos, quien señaló que la relajación de los cuidados llevó al incremento de casos de Covid-19.

“Estamos observando un aumento sostenido del número de casos, acorde con lo que está pasando en otras regiones; La Plata ya está pasando los 8.000 casos activos y esto va de la mano con la circulación de la gente, la apertura que hay y el poco cuidado que la población está teniendo respecto de las medidas de prevención”, sostuvo Cardoso.

En ese plano, desde las comunas apelaron a algunas restricciones horarias, en sintonía con las decisiones de la Provincia. Sobre ello, Cardoso marcó: “Todo lo que implique limitar la circulación va a impactar de alguna manera, el nivel de alcance de estas nuevas medidas no lo podemos conocer hoy, tenemos que esperar unos días para evaluarlo. Aplaudimos todo lo que signifique mermar el movimiento pero también es importante alentar a que la gente lo tome como algo propio”.

Para el profesional, una de las claves es la toma de conciencia de la población y el mantenimiento de los cuidados como el uso del tapabocas, el lavado de manos y la distancia social.

“Si salimos a las calles céntricas de las ciudades, la cantidad de gente que circula es la misma de la prepandemia. Lo que estamos haciendo es reforzar todo lo que tiene que ver con lo sanitario, inmunizando al personal y avanzando con ello hacia la población más sensible; es una buena decisión tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible con la primera dosis, que es algo que los países centrales están haciendo, si hacemos esto se va a tratar de cortar la circulación viral”, remarcó.

El contacto entre las personas sin distancia ni barbijo impacta de manera directa en las cifras, dado que la expulsión de aire al hablar es una de las causas que lleva al contagio.

“Solo basta dar una vuelta por la zona de bares los viernes: es el festival del coronavirus. Ahí si se contagia un mozo, ya contagia a gente en todas las mesas, a eso se le suma esperar que no le pase nada grave, pero con este virus es realmente impredecible, ya se demostró que el 2% de las personas la pueden pasar muy mal aunque no tengan patologías de riesgo”, subrayó.

Finalmente, el doctor Claudio Cardoso manifestó acerca de las cepas de coronavirus: “En cuanto a las variantes en nuestra región no tuvimos un informe, pero eso no quiere decir que no haya casos de las nuevas cepas. Además del hisopado, se manda la muestra al Malbrán para determinar el genoma, pero no llegaron los informes”.