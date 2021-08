n el marco del Día de la Niñez, la ciudad entera se prepara para celebrar a sus habitantes más pequeños. Sobre todo después de que los chicos estuvieran más de un año y medio con largos meses de clases virtuales y aislamiento social, preventivo y obligatorio, a causa de la pandemia. El Payaso Manotas, uno de los grandes referentes del clown local, estará por estas horas presentando su espectáculo en el centro de Villa Elisa y el lunes (feriado) en la feria de la Plaza Azcuénaga. “Esta fecha es muy especial”, dijo Manotas. “Deseo darles lo mejor de mi espectáculo para que disfruten su fin de semana: es mi regalo para su Día de la Niñez. Si siempre doy el 100%, en esta fecha quiero dar el 110%”.

Durante buena parte de la cuarentena, los payasos y otros artistas debieron encontrar nuevas formas de ejercer su oficio y encontrarse con su público. Abrazado a la consigna “traspasemos las pantallas y sintámonos cerca”, Manotas acudió a las redes sociales y rápidamente adaptó sus funciones al formato de la plataforma Zoom. Así, logró concretar más de 150 funciones online, tanto abiertas a todo público como privadas o dirigidas a escuelas y colegios.

“A 20 días de comenzada la pandemia ya estaba realizando mi primera función online en vivo a través de Zoom”, comentó el artista. “Fue todo un desafío, porque una de las bases de mi espectáculo es la constante interacción con las familias, con las chicas y chicos. Fue mucho trabajo y dedicación para limpiar el canal y generar la interacción como para que los chicos no vean simplemente un video, sino que participen. Esa era mi base: yo no quería entregar un video, porque eso lo podían encontrar en Youtube. Y llegamos a buen puerto”, contó.

En noviembre del año pasado, después de muchos meses de virtualidad, finalmente llegó el momento del reencuentro. Fue una función muy especial en la Plaza Azcuénaga. “Hace 13 años que estoy con el espectáculo unipersonal, pero lo sentí como un estreno. Volví a sentir los nervios, la ansiedad y un montón de cosas que hace años que no me pasaban. Porque venía de hacer funciones a través de una plataforma en la que, cuando los silenciás ya no los escuchás; donde hasta que no empezás no viste a nadie y cuando terminaste la función, te quedaste solo frente al monitor. Sentir el calor de la gente, las palmas antes de empezar, la energía... Fue muy impactante, de esas cosas que no se olvidan”, concluyó Manotas.

Las restricciones vigentes para el Día de la Niñez

Si bien la pandemia ha dejado lugar a una nueva fase y su correspondiente paquete de flexibilizaciones, aún permanecen vigentes algunas restricciones para celebrar el Día de la Niñez en un marco de seguridad sanitaria. El uso de tapabocas continúa siendo obligatorio y, si bien no están prohibidas, no se recomiendan actividades en espacios cerrados. En cualquier caso, el número máximo permitido para este tipo de eventos es de 10 personas. Los encuentros sociales al aire libre son posibles sin ningún número máximo de integrantes y, en el caso de los espectáculos infantiles, tiene lugar al aire libre o en salas con distintos aforos según la jurisdicción. Desde el año pasado, el tradicional Día del Niño pasó a llamarse Día de la Niñez o Día de las Infancias. El cambio, una iniciativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), obedece a la necesidad de celebrar la jornada en el marco de toda su diversidad.