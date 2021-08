La NASA explicó la falta de muestras del Perseverance

Luego de que el róver de la NASA en Marte, el Perseverance, no pudiera tomar muestras de una roca del planeta rojo, desde la agencia comenzaron a analizar los datos para entender a qué respondía ese fenómeno.

En este desafío, los científicos de la NASA se basaron en las mediciones de profundidad a la vez que estipularon que la actividad de extracción de núcleos en esta roca llevó a la aparición de polvo o pequeños fragmentos que no pudieron retenerse debido a su tamaño.

“Parece que la roca no era lo suficientemente robusta para producir un núcleo”, manifestó Louise Jandura, ingeniera en jefe del sistema de muestreo.

En los últimos días el equipo de investigadores estuvo trabajando sobre una nueva idea, ya que planean enviar el Perseverance a un lugar diferente, llamado “Séítah”, antiguo sedimento del lago, donde la roca debería ser más fuerte.

“El hardware funcionó debidamente, pero la roca no nos ayudó esta vez. Esta situación me recuerda una vez más la naturaleza de la exploración. Un resultado específico nunca está garantizado, no importa cuánto se prepare”, manifestó la ingeniera Jandura.