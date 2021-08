Con el cese del fracking se detienen los sismos en Neuquén

Frente al cese en la extracción de petróleo y gas a través de la fractura hidráulica en Sauzal Bonito, los investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) indicaron que también frenaron los movimientos sísmicos. Javier Groso, docente e investigador del departamento de Geografía de la UNCo, aseguró que ambos hechos no son coincidencia.

Según el experto, durante el período de operaciones de fractura en Vaca Muerta también se registraban en esa zona una gran cantidad de sismos superficiales.

“Una vez que finalizaron las tareas los equipos que estaban operando en Rincón del Mangrullo se detuvieron los sismos”, aseguró. “Los sismos son una de las consecuencias, aunque no son una de las más urgentes. El avance de los basureros en cercanías a Añelo no se detiene. Y por otra parte, todo lo que produce el fracking, los lodos de producción que retornan de los pozos, no pueden ser tratados, esa agua no puede ser reenviada al ciclo. Cuando todo eso se vaya acumulando, en un horizonte de 20 años, vas a tener ahí abajo un caldo que te va a cambiar la estructura geológica de la zona”, concluyó.