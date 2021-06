Sorpresa entre jóvenes de Berisso que recibieron turno para vacunarse

Mientras avanza el plan Vacunate PBA contra el coronavirus, en la región se vivieron momentos de mucha emoción y sorpresa entre jóvenes entre 20 y 30 años de la vecina ciudad de Berisso, ya que recibieron su turno para la inoculación.



“Vi en Twitter que estaban enviando turnos, entré a la aplicación y vi que había llegado mi momento. No lo podía creer, me emocioné mucho porque se ve más cercana la salida de esta crisis tan dramática”, dijo Agustina, de 27 años en diálogo con diario Hoy.



En el mismo plano está Camila, una joven de 23 años, que se anotó en enero en el registro y recibió su turno para los próximos días. “Estoy muy contenta, sobre todo porque mis padres y mis tíos ya fueron vacunados, algunos con la segunda dosis. Y que me toque a mi tan rápido me sorprendió, es una muy buena noticia”, dijo la joven estudiante.



Algo similar ocurrió con Nicolás, de 30 años, que se había registrado hace meses pero sabiendo que iba a ser de los últimos grupos por ser joven y sin enfermedades de riesgo, así que la llegada del turno lo tomó de sorpresa.



“Miré varias veces porque pensé que estaba equivocado, no lo podía creer, es muy emocionante. Creo que tiene que ver con que en Berisso hay menos población y ya se vacunó toda la gente mayor de 40 años que conozco, realmente es un alivio. Mis amigos no lo podían creer, soy el primero de nuestro grupo al que le llega”, contó.