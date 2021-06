Vende rifas para festejar sus 15: la historia de Micaela que conmueve a Barrio Jardín

Dentro de exactamente tres meses, el 27 de septiembre, Micaela Carrera cumplirá 15 años, en el contexto de los primeros días de una primavera en la que se augura un cambio de clima luego del inicio de la pandemia.



Como toda adolescente, esta chica del Barrio Jardín quiere poder cumplir el sueño de bailar el vals, ponerse un vestido de cumpleañera y recibir a sus amigos. Por tal motivo, apoyada por la iniciativa del comedor Iberá Aguas Brillantes, la familia de la joven comenzó a juntar fondos para poder organizar el evento. Quedan tres meses por delante y empezaron vendiendo rifas para ganar un juego de sábanas que fue donado, cuyo sorteo se realizará el 20 de julio por la Lotería de la Provincia nocturna.



Tres números por cien pesos para ayudar a cumplir un sueño: festejar los 15 con la familia, en el Sur de La Plata. Javier Ramírez, referente del comedor Aguas Brillantes del barrio Jardín, comentó: “Todo comenzó cuando me junté con Vane (la mamá de Micaela). Me contaron que la nena tiene 14 años y que en septiembre cumplía los 15. Y que andaba con un juego de sábanas queriendo juntar plata para su cumpleaños. Y yo les dije si se animan vamos entre todos, para ser solidarios y darles una mano para que los 15 sean como los de cualquier princesa, tenga su cumpleaños con todo lo que necesite y lleve”, expresó el policía. Se encuentra retirado por una discapacidad luego de haber recibido una herida de bala en servicio y antes de ponerse a trabajar en cuestiones solidarias, como las que impulsa este merendero.



Micaela y su familia viven en la calle 120, entre 83 y 84. Ya están empezando a organizar los preparativos para darle forma al evento y cumplir el sueño de una de las tantas adolescentes platenses.



“Con la pandemia muchos chicos no pudieron celebrar sus cumpleaños. Si se levantan las restricciones podríamos decir que sería la primera quinceañera de Barrio Jardín después de la pandemia”, comentó Ramírez.



Por su parte Micaela, visiblemente emocionada, reconoció: “Me imagino algo grande para ese día. Acá tengo el juego de sábanas y las rifas se venden con tres números a 100 pesos”, expresó la adolescente ilusionada con poder celebrar su cumpleaños.



“Ellos viven en 120 entre 83 y 84, o se pueden acercar también al merendero, o comunicarse al teléfono 221-5577604. El sorteo es el mismo día el 20 de julio por Lotería Provincia nocturna”, concluyó Ramírez en contacto con este diario.