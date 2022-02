Tinnitus: qué es y qué hace el nuevo síntoma que trae consigo Ómicron

Los números de Ómicron desde su aparición hace dos meses en Sudáfrica son grandes. Ya se ha extendido a 171 países y en los últimos siete días se registraron casi 21,7 millones de nuevos contagios a nivel global. En la Argentina, en tanto, tras la ola explosiva de principios de enero, en la que la cepa provocó el 25% del total de casos de toda la pandemia, los positivos comienzan a bajar lentamente y este martes se reportaron 49.122 nuevos infectados, mientras que las muertes fueron 240.

Pero, además de estos números alarmantes, apareció un nuevo síntoma en las personas que sufrieron esta variante: el tinnitus.

Un síntoma preocupante

“Sorprendentemente, estos síntomas también pueden aparecer en pacientes que han sido vacunados con la dosis completa”, señaló la directora del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Stanford, Konstantina Stankovic. “El dolor de oído se está convirtiendo en un signo común de infección”, continuó. La directora, quien dirigió la investigación, explicó que el virus del SARS-CoV-2, “podría infectar células del oído interno, incluidas las ciliadas, críticas tanto para la audición como para el equilibrio, provocando pérdida de audición y un cuadro de tinnitus”.

“El tinnitus se da cuando se siente un sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos. Ese sonido no es externo y otras personas no lo escuchan”, agregó. “Si nota pérdida de audición o mareos o zumbidos en los oídos, no los descarte. Hágase la prueba formalmente. En algunos de nuestros pacientes hemos visto que la pérdida de audición es el único signo de infección por Covid-19”, insistió Stankovic.

¿Qué es el tinnitus?

El acúfeno, también llamado tinnitus, es la percepción de un molesto pitido en el oído, continuo o esporádico, que se produce internamente y cuyo origen se desconoce. Normalmente se manifiesta como un ruido similar a un zumbido y provoca un estado de irritación y malestar continuo, dando lugar a estrés, cansancio, problemas de conciliación de sueño y falta de concentración.