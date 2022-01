Todo un barrio sin que le recojan la basura desde las fiestas

La foto fue sacada por la misma vecina, que muestra las bolsas de basura.

“Hace más de 15 días q no retiran basura acá en esta parte de Ringuelet. Hay residuos no habituales, el olor es insoportable, encima con este calor y el peligro de las ratas o los animales que rompen las bolsas. Nadie se hace cargo, llamamos para que vengan pero nadie nos da respuesta; eso sí, el alumbrado, barrido y limpieza los cobran siempre, y eso que en nuestra calle la luz la tuvimos que poner en cada puerta los vecios, porque en la calle no hay!”, dijo que una frentista del barrio de la VTV, 518 e/ 18 y 19, en Ringuelet. La vecina, indignada porque dice que nadie los escucha, siguió arremetiendo contra el Municipio, que los tiene abandonados. “Los pozos de la calle están hace más de 2 años. Con la pandemia, no los arreglaron porque no contaban con material. El otro día vino un camión y paró ahí, y cuando nos acercamos a ver si era para arreglar, nos dijeron que solo estaba revisando el camión, una vergüenza”, cerró muy ofuscada la vecina.