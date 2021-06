Tras el derrumbe en Miami, advierten sobre los riesgos en la Costa Atlántica

Como consecuencia del colapso de una de las alas de las Champlain Towers en Miami, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Cipba) señaló que la tragedia se podría repetir en la Costa Atlántica. Si no se cumplen con los controles necesarios por parte de los municipios, advierten desde la institución, los edificios situados frente al mar representan un riesgo para la seguridad pública debido a la “falta de fiscalizaciones periódicas” y “estudios de suelo”.



“Lamentablemente un caso similar se podría repetir en nuestra costa bonaerense, donde tenemos gran cantidad de edificios en las ciudades balnearias que necesitan de un fuerte control del mantenimiento periódico”, aseguraron los ingenieros, en un comunicado. Si bien aún no fueron revelados los resultados de las pericias en Miami, se presume que una de las razones posibles detrás del colapso es la cercanía del mar y su salitre corrosivo sobre una estructura de hormigón armado sin su fiscalización periódica correspondiente.



“Hemos tenido casos como los balcones en Pinamar y otro evento en plena temporada en Santa Teresita cuando se materializaba la construcción”, dijo Norberto Beliera, presidente del Cipba. “En la costa bonaerense ocurre la misma falta de control que en Miami. Eso es imprescindible. La responsabilidad civil es de los profesionales y la empresa que construye. Faltan fiscalizaciones periódicas y de los cálculos estructurales. Es imperioso realizar estudios de suelo”.



En representación del Colegio, Beliera señaló que algunos municipios de la costa Atlántica no cuentan con ordenanzas que obliguen al control periódico de balcones y fachadas porque, de acuerdo al Código Civil, se trata de una responsabilidad del dueño. “Con lo ocurrido hace unas horas en Estados Unidos también surgieron comentarios que malinforman a la población, señalando que el derrumbe se produjo de arriba hacia abajo, un verdadero disparate”, explicó Beliera. “Es nuestra obligación buscar no repetir hechos similares. Es un tema que reviste el interés de toda la comunidad, por eso nuestro objetivo es crear conciencia porque no es un tema menor”, concluyó.