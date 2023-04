Tras las lluvias, piden mejoras de las calles en muchos barrios de La Plata

En la calle 58 de Los Hornos, como así también en la 179 de Romero, varios vecinos de La Plata se expresaron en las últimas horas por el estado del barro que impide circular con normalidad por la región.

Según expresaron a este diario, no es la primera vez que se quedan autos encajados en la calle 179, dado que tiene mucho movimiento por el paso de los colectivos y camiones oficiales que trasladan a los presos que están alojados en los penales de la zona en la ciudad. Sin ir más lejos, por allí pasaron los rugbiers que formaron parte del asesinato de Fernando Báez Sosa. “Cada vez que llueve, nos arruinamos las zapatillas y la ropa. Es imposible no embarrarse por la calle 179. Yo salgo a repartir productos y me resulta muy difícil trabajar”comentaron.