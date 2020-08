Tuvo coronavirus y lanzó una campaña para convocar a donar plasma

La solidaridad es una de las características que destaca en el trabajo voluntario de María Eva Ríos, una joven vecina de la localidad de Berisso que, luego de recuperarse de coronavirus, se puso al frente de una campaña para concientizar sobre la donación de plasma entre los vecinos.

“Tuve Covid-19, con síntomas leves por lo que pude pasar el aislamiento en mi casa, pero no puedo ser donante de plasma porque no generé los anticuerpos suficientes. De todos modos, sentí la necesidad de ayudar de alguna manera y así nació esta campaña”, señaló Ríos en diálogo con diario Hoy.

La transfusión de plasma para pacientes que están en una situación más avanzada y compleja de la enfermedad pandémica, es uno de los ensayos clínicos que se desarrollan en nuestro país y que tuvo efectos muy positivos en la recuperación de cientos de personas.

“No me tocó ver a ninguna persona de mi familia en una situación crítica pero sí estamos viendo a nuestros vecinos que la pasan mal, entonces mi aporte es a través de la difusión y del llamado a la conciencia de la importancia de acercarse a donar plasma, para aquellos que se recuperaron”, resaltó la joven.

En ese sentido, el municipio dispuso un vehículo para aquellos vecinos recuperados que quieran donar plasma y no tengan la posibilidad de movilizarse hasta el Instituto de Hemoterapia de La Plata, donde se realiza la extracción de sangre.

“Muchas personas no sabían que esto se podía hacer, ni cómo funciona el sistema. Muchos creían que se trataba de una donación para una persona específica pero no es así, tiene que quedar claro que no todos pueden recibir la transfusión tampoco”, enfatizó María Eva.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Salud bonaerense, se realizan cerca de 160 tratamientos semanales con este sistema y que una transfusión puede salvar hasta cuatro vidas. Además, aseguraron que la mayoría de las personas que se comunican para donar son mujeres.

Cuarentena solidaria

Por otro lado, la joven berissense tiene un emprendimiento solidario llamado “¡Dale!”, que nació en los primeros meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio a través del cual cocina, e invita a otros a hacerlo, para donar a comedores y personas en situación vulnerable.

“Veía muchos pedidos que crecían en las redes sociales para los merenderos y comedores entonces se me ocurrió hacer comida casera y salir a repartirla todos los martes”, recordó María Eva.