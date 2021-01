Un agente de tránsito usó lengua de señas en un operativo

El último fin de semana, en medio de un operativo de control de tránsito en Plaza Moreno, el inspector Nahuel González Canosa se encontró con un automovilista hipoacúsico y no dudó en utilizar lengua de señas para comunicarse con él.



“Había aprendido en la Asociación de Sordos de La Plata”, le dijo a diario Hoy Canosa, quien trabaja en el área de tránsito desde hace dos años y medio.



Sobre la viralización en las redes sociales, el trabajador sostuvo: “Me llama la atención porque yo estoy acostumbrado a normalizarlo eso, lo aprendí no como algo extraño sino como algo necesario. Una gran población en La Plata es sorda y dentro de esa gran población sorda mucha maneja, entonces me pareció que era necesario aprender lengua de señas para interactuar”.



Además, el agente le contó a este multimedio que no es la primera vez que debe utilizar esa manera de comunicación. En otras oportunidades, tanto en controles vehiculares como en la vía pública se encontró con esas mismas situaciones.



Sobre el hecho, que sucedió en las inmediaciones de Plaza Moreno las primeras horas del sábado, indicó que se trataba de un señor que conducía solo. “Mi compañera fue la que lo frena para ingresarlo al operativo, él le muestra su credencial indicándole que era sordo, entonces ella me convoca para intervenir”, expresó.



En ese momento, el agente le indicó que le iba a hablar en lengua de señas. “Le digo buenas noches, le solicito la documentación y verifico que está todo correctamente”, detalló y agregó: “Asumo que un poco lo sorprendió, pero se está haciendo cada vez más cotidiano”.



El video del agente de tránsito se hizo viral en cuestión de horas y recibió cientos de felicitaciones en las redes sociales.



“Sé que muchos se están capacitando, ojalá surja como un disparador no solo para inspectores sino para toda la sociedad en general. Hay que integrar a las personas sordas desde todos los lados”, concluyó.



La secretaria de Convivencia de Control Ciudadano, Virginia Cattaneo felicitó al agente y manifestó: “Aspiramos a tener un cuerpo de inspectores cada vez más capacitados para asistir a los vecinos platenses”.



“Por eso, durante 2021 seguiremos impulsando nuestros cursos de capacitación permanente en diferentes áreas”, completó.