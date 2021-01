Intentaron estafar a un platense por OLX

Leonardo, un fotógrafo y vecino de La Plata, pudo ser una víctima más de las miles de estafas por internet que ganaron terreno últimamente, pero pudo darse cuenta a tiempo y puso en alerta a los demás para que no caigan en ese tipo de estafas.



El hombre puso a la venta un coche de bebé que ya no usa a través de la página de compraventa online OLX, por el que pedía un monto de $12.000. Una persona se comunicó con él y comenzó la conversación como en cualquier transacción.



La persona que se comunicó con Leonardo le dijo que iba a enviar un mensajero por el coche, pero que antes le adelantaba el pago. “Para eso me pasó un link que llevaba a una página igual a la de OLX, donde decía que esta persona quería enviar la plata, pero pedía que ingresara los datos de la tarjeta”, comentó Leonardo a diario Hoy.



“Lo que me llamó la atención es que me lo querían pagar sin haber visto el coche, después, que pidan los datos... No puse nada, pero cualquiera podría caer porque la página era muy igual a la original”, manifestó el vecino.



Este tipo de estafas consiste en que las personas ingresen sus datos personales y de las tarjetas de crédito o cuenta bancaria para luego cometer los robos a través de plataformas web.