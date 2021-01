Descubren inusual danza rítmica en cinco exoplanetas

Un equipo de investigadores de las universidades de Ginebra y Berna, en Suiza, detectó una inusual danza rítmica en cinco de los seis exoplanetas que orbitan alrededor de la estrella TOI-178, ubicada a 200 años luz de la Tierra.



Los responsables del trabajo, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, creen que este sistema podría proporcionar nuevas revelaciones sobre la formación y evolución de los planetas, incluidos los de nuestro sistema solar.



Si bien en el espacio cercano los planetas están ordenados, con aquellos rocosos y densos más cerca de la estrella central y los gaseosos y de baja densidad más alejados, en TOI-178 no se repite este patrón. De hecho, uno de los exoplanetas de mayor densidad se encuentra justo al lado de otro gaseoso.



Esto podría explicarse a partir de algunos acontecimientos ca­tastróficos, aunque según el profesor Yann Alibert, coautor del estudio, “si el sistema hubiera sido perturbado significativamente en algún momento de su vida, por ejemplo por el impacto de un gran objeto espacial, esta frágil configuración de órbitas no habría sobrevivido”.



De esta manera, el contraste entre la armonía de la órbita y la asimetría de las densidades de-safía las teorías actuales de formación y evolución planetaria. “Las órbitas están muy bien ordenadas, lo que nos dice que ha evolucionado con bastante suavidad desde su nacimiento”, añadió Alibert.



La primera vez que el equipo observó TOI-178 creyeron que eran dos los planetas que giraban a su alrededor. En este sentido, el investigador Adrien Leleu, aseguró que “gracias a nuevas observaciones, nos dimos cuenta de que no había dos planetas orbitando alrededor de la estrella a la misma distancia, sino varios planetas con una configuración muy especial”.