Un colegio de Ensenada deberá pagar una importante indemnización

La Justicia de La Plata marcó un histórico antecedente luego de fallar a favor de un chico que sufrió bullying durante más de cinco años en una institución educativa de carácter religioso. Así, el Instituto La Inmaculada Colegio San José, ubicado en Ensenada, deberá pagar una indemnización que ronda los 500.000 pesos por los daños psicológicos y los perjuicios. La sala II de la Cámara Civil y Comercial dictaminó que el establecimiento no realizó los esfuerzos suficientes para contener la situación y que no pudo resolver esta dramática situación. “Aunque hubo un intento de acompañamiento, de realizar alguna corrección, está claro que no fue suficiente”, sostuvo el abogado de la Institución, Juan Caminos.

En el expediente se detalla que el chico en cuestión era golpeado en distintos contextos dentro del colegio, como en el recreo o en reuniones sociales. La madre en una oportunidad expresó su preocupación sobre este asunto a la maestra y le comentó la situación en el cuaderno de comunicaciones, donde redactó: “Para que usted sepa, intentaron empujarlo por la escalera para ti­rarlo, el mismo chico le ha puesto el pie intencionalmente para que se caiga (terminó con rodilla y pantalón roto), lo ha agarrado fuerte del brazo, dejándole marcas, y más aún. Verbalmente lo provoca diciéndole maricón; fuera del colegio, en un cumpleaños lo agarró del cuello contra la pared”.

El juez Francisco Agustín Hankovits, que junto a Adrián Banegas decidieron dejar firme la condena, remarcó en su fallo: “Las autoridades no informaron a la jefatura, a la inspección y al área de psicología, más aún cuando no contaban con equipo de orientación escolar. La omisión también es un factor trascendente de atribución de responsabilidad legal en el supuesto de hostigamiento escolar”.