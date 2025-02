Un estudiante de Física de la UNLP fue seleccionado por la Nasa para representar al país

Se llama Valentín Poggio, tiene 19 años, vive en Villa Del Plata, se recibió de la Tecnicatura en Electrónica en el Colegio Albert Thomas y actualmente estudia Física en la UNLP. Hace pocos días lo llamaron para avisarle que había quedado seleccionado entre 150 estudiantes para representar a Argentina en el centro espacial de Huston, en la NASA.

En una entrevista diario Hoy habló sobre su sueño de conocer la NASA, aportar sus conocimientos y aprender cada día más.

—¿De qué se trata el programa en el que fuiste seleccionado?

—Se llama United Space School, donde vamos a Estados Unidos por 15 días a trabajar en un proyecto de misión tripulada a Marte. En este programa se envían dos estudiantes por cada país, el proceso de selección depende de cada nación, en Argentina es largo, pero es muy interesante. Tuvimos que hacer entrevistas, enviar explicaciones de cuáles son nuestras motivaciones, cuál es el interés en el espacio. Tuvimos que resolver una propuesta de una misión a Marte, planificándola nosotros mismos, es uno de los puntos centrales de la selección. También evalúan qué manejo de ingeniería y de las ciencias espaciales tenes. El proceso en sí está muy bueno, se aprende mucho y te ayudan un montón.

—¿Qué cantidad de estudiantes participaron?

—Éramos 150 en la etapa inicial, finales de septiembre y principios de octubre con el envío de currículum y carta de recomendación, eso en la primera instancia. Después fue enviar unos videos hablando sobre nuestro interés en el espacio, cómo nos vemos involucrados con la NASA o qué recursos utilizamos. Por ejemplo, en mi caso las páginas educativas de la NASA donde podés aprender sobre ciencia espacial gratis. Y otro video explicando lo que pretendíamos hacer si quedábamos en el programa. Quedamos una chica de Mendoza Aitana Ferreira, si mal no recuerdo y yo, somos los dos delegados de Argentina.

—¿Cuándo te comunicaron que ibas a ser parte de este proyecto?

—Me volví loco, me emocioné y tengo un video del momento en la llamada que nos avisaron. Van 5 días, pero me dura la felicidad de la noticia. Fue el jueves 30 de enero después de la última entrevista.

—¿En qué momento te empezó a interesar el espacio?

—Me gusta mucho los cohetes desde chico, cuando tenía 7 años mis papás me regalaron un telescopio y ahí me emocioné terriblemente y me puse a investigar por mi cuenta. Y desde ahí para esta parte fui arrastrando un interés por el espacio, por la astronomía y la física. Fue importante también ver videos en YouTube de canales relacionados al tema. Les comenté en las entrevistas que tengo algunas ideas de cómo hacer el trayecto bastante eficiente y les pareció que andaba orientado.