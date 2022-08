Un niño contrajo una rara enfermedad tras ser picado por una garrapata

Un niño de 3 años originario de Harvey Lake, en Pensilvania, contrajo una extraña enfermedad luego de ser picado por una garrapata mientras nadaba en la piscina de un vecino.

Su madre, Jamie Simoson, observó una pequeña mancha roja en la espalda de su hijo, días después de sacarle una garrapata que apareció al salir de la piscina.

"No estaba incrustado, no estaba hinchado", comentó Simoson, quien explicó que extrajo la garrapata "fácilmente con un par de pinzas", asegurando que aún "estaba viva". "Él no tenía necesariamente ninguna marca en su espalda hasta unos días después; solo había una pequeña protuberancia roja", indicó.

Tras la picadura, el niño presentó diversos sintomas que fueron agravándose con el transcurrir de los días. Luego de analizarlo, los neurólogos diagnosticaron al menor con meningoencefalitis, infección que daña tanto el cerebro como los tejidos que lo rodean.

El niño fue dado de alta, a petición de sus padres, tras permanecer durante 12 días hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos pediátricos.

Tras un análisis, los especialistas determinaron que fue infectado por el virus de Powassan, el cual es transmitido por garrapatas.