Un platense quedó varado dos días en el aeropuerto de Bogotá

Luciano Gimenez es un platense que viajó a Colombia y que la vuelta a su país resultó una pesadilla.

Luego de que la aerolínea Viva Air suspendiera todas las operaciones, fue la empresa Avianca que se encargó de transportar y reinsertar a los pasajeros que habían perdido sus vuelos. Sin embargo, esto no fue tan así.

Luciano quedó varado en el aeropuerto de Bogotá desde el domingo 12 en busca de soluciones. Sin dinero ni hospedaje, comprar nuevamente un pasaje no era opción, por ende esperó la respuesta de Avianca o algun otro ente que se haga responsable y facilite la vuelta a Argentina.

Las listas de espera de Avianca nunca llegaron a cumplir con todos los pasajeros, en el caso de Gimenez, tuvo que esperar en reiteradas ocasiones por tener una gran cantidad de personas delante. Sumado a esto, el funcionamiento de la empresa con respecto a esas listas no fue del todo organizado. Es ejemplo el vuelo que le habían asignado para las 16.20 hs del lunes 13, donde finalmente ingresaron 4 personas y él quedó afuera. Ese grupo de personas que no llegó a subir al avión debería haber ingresado prioritariamente en la próxima lista de espera del vuelo de las 21.00 hs, sin embargo, la metodología de Avianca no fue así, de hecho, existió otra lista de espera especificamente para ese vuelo nocturno, en donde los que anteriormente estaban esperando para subir a las 16.20 hs tuvieron que estar atrás de este nuevo listado.

El Consulado Argentino, la Superintendencia que defiende al consumidor y la aerolinea no dieron respuesta al pedido de ayuda de los varados. A pesar de esto y despúes de varias horas, finalmente Luciano pudo subir al avión de la noche de hoy y ya está camino a Argentina.