Un sitio reveló las ciudades argentinas más infieles

Como cada año, la red social Ashley Madison realizó un sondeo y dio a conocer su ranking de ciudades y países con mayor cantidad de “infieles” según un sondeo que realizó. La plataforma, una aplicación de citas destinadas a personas casadas en todo el mundo, reveló que la Argentina es el cuarto país latinoamericano más infiel detrás de Brasil, México y Colombia.

Acorde al “mapa de infidelidad en la Argentina” creado por Ashley Madison, donde en algún momento supieron entrar las ciudades de Córdoba y Rosario, los bonaerenses son los más infieles con tres de cuatro ciudades involucradas: San Nicolás, Mendoza, Vicente López y San Isidro.

La red social lanzada en 2001, cuyo eslogan es Life is short. Have an affair, señaló que un 36% de las mujeres encuestadas a nivel global confirmó que ya no se sienten atraídas por sus parejas y, por esta razón, “buscan experiencias únicas que satisfagan sus deseos”. Por el lado de los hombres, un 18% manifestó estar en esa situación.