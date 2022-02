La Anmat prohibió la venta de un alfajor y un bocadito

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó retirar del mercado varios lotes de alfajores y bocaditos de dulce de leche tras constatar que la materia prima utilizada podría ser peligrosa para la salud de los consumidores. El organismo analizó la composición de los productos y destacó que no son aptos para celíacos, pese a que el envoltorio así lo indica.

Se trata de productos de la marca Marengo y cuya comercialización quedó prohibida, por lo que deberán ser retirados del mercado.

La Anmat informó a la comunidad celíaca que, la razón social Merengo SA - RNE n° 21-113307, inició el retiro voluntario y preventivo del mercado de los siguientes productos identificados como “Alimentos Libres de Gluten”. Uno es el alfajor de chocolate relleno de dulce de leche cubierto con baño de repostería, libre de gluten, RNPA 21-107762, lotes: 21295 vto. 22/02/2022, 21300 vto. 27/02/2022 y 21312 vto 11/03/2022.

También el alfajor de chocolate relleno de pasta de maní cubierto con baño de repostería, libre de gluten, RNPA 21-120368, lote 21335 vto. 03/04/2022. Además, el alfajor relleno de dulce de leche, libre de gluten, RNPA 21-095320, lote 21335 vto. 03/04/2022. El bocadito de chocolate relleno de dulce de leche cubierto con baño de repostería, libre de gluten, RNPA 21-120367, lotes 21312 vto. 11/03/2022 y 21335 vto. 03/04/202, es otro de los retirados.

La medida fue tomada debido a que una de las materias primas analizadas no los hace aptos para la población celíaca, según lo informado por el sector de aseguramiento de la calidad de la empresa a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal). Asimismo, destacaron que el problema se circunscribe solo a los lotes detallados y destacaron que no representan riesgo alguno para la población que no es celíaca.