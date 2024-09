Una abuela de Romero cumple 101 años y la familia lo festejará en la 167

Se virgo y llena de vida, una abuela centenaria de La Plata recibirá todo el afecto y la contención de su familia. Se trata de Carmen Aleano, más conocida como Doña Mela, quien nació un 18 de septiembre de 1923 y el año pasado se convirtió en una de las pocas vecinas centenarias que tiene la ciudad.

Romerense y llena de historias, esta abuela se hizo famosa en la esquina de 167 y 519, en donde vive junto a uno de sus siete hijos.

Aleano llegó desde Entre Ríos en el año 1985 y se afincó en la tradicional esquina de Romero. Allí recibió el apoyo de sus hijos, quienes le compraron un terreno y colaboraron en la construcción de su casa.

Hoy en el lugar, tanto los vecinos como los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos, estarán presentes en la casa del barrio para celebrar con torta, esperanza y mucha prosperidad.

“Todos los domingos nos hacía ravioles caseros. Acá en el barrio todo el mundo la conoce como Melita”, señaló orgullosa una de las hijas quien en la tarde de ayer se puso a cocinar una torta para darle el toque distintivo al cumpleaños familiar.

Sin problemas de salud y apenas con un pequeño audífono que la ayuda a escuchar mejor, Aleano reveló el secreto de la juventud eterna desde su casa de Romero, mientras cuenta las horas para llegar a un nuevo año.

“No hay secreto para llegar a esta edad bien, hay que ser buena persona y mamá, criar bien a los hijos como le han enseñado a uno. Me crié en el campo, pero mi mamá se me fue muy temprano, me cuidó una tía y lo que me enseñó ella era todo bueno, y eso les enseñé junto a mi esposo a mis hijos”, explicó la mujer en contacto con el diario Hoy, quien se hizo presente en una de las localidades con mayor tradición de la historia de La Plata.

Además, contó que tiene veinte nietos y la misma cantidad de bisnietos y dos tataranietos. También recordó los momentos más lindos de sus vida” tuve muchos, me acuerdo cuando trabajaba en el campo y todos los días eran lindos para mí”

Como Doña Mela, otros abuelos de La Plata han traspasado la osada barrera de los cien años y pueden darse el lujo de haber sorteado el paso del tiempo con el afecto de los seres queridos y en el ambiente familiar propicio para disfrutar los años de la vejez.