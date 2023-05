Una adolescente tocó La Cumparsita en violín en una audiencia para el Papa

Pilar Policano, una destacada violinista bonaerense de 15 años, interpretó una versión de La Cumparsita frente al Papa Francisco en el marco de una audiencia privada en la embajada argentina en Hungría, donde su Santidad se encontraba de visita oficial.

“Fue un momento maravilloso. Desde que me invitaron a participar sentí una emoción enorme”, dijo Policano desde la ciudad de Viena en donde reside junto a su familia para perfeccionar sus estudios junto al profesor Boris Kruschnir.

La adolescente, oriunda de Remedios de Escalada —partido bonaerense de Lanús—, explicó que fue convocada por la embajada de nuestro país en el marco de una serie de audiencias individuales con el papa Francisco y que su encuentro tenía prevista una performance en la que ella sería la última en tocar.

“Trabajé y me preparé mucho para tocar en la embajada, como trabajo siempre para cualquier presentación, no estaba nerviosa, pero sí muy concentrada y comprometida”, explicó la adolescente.

Y relató: “Cuando terminé de tocar, el Papa me dijo que tenía un gran futuro, me contó que conoció a Martha Argerich, la reconocida pianista, y que lo emocionó mucho mi interpretación”. Policano remarcó que quiso elegir un tema que los identifique a ambos y por eso es que se decidió por un tango, aunque en una versión arreglada para un solo de violín.

Una vez finalizado el encuentro, ya en el hall, tenían “que esperar a que salga primero Francisco, por una cuestión de seguridad” recordó la joven, y fue entonces cuando sucedió algo que “no voy a olvidar nunca en mi vida: el Papa pasó en su auto con los vidrios bajos y cuando me vio me sonrió, sacó las dos manos en señal de admiración y me dijo bravo, bravo”, relató Policano emocionada.