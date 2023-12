Una estudiante de Concepción del Uruguay, de las mejores graduadas del país

Los premios “Ing. Isidoro Marín” de la Academia Nacional de Ingeniería se entregan desde 1993 a las y los mejores egresados de esa rama de la educación en la Argentina y una joven de la Facultad Regional Concepción del Uruguay fue distinguida con ese galardón.

Se trata de la Ingeniera Civil Ailén Magalí Charrier, quien quedó posicionada como una de las mejores egresadas de carreras de Ingeniería de las universidades argentinas.

“Para mí, realmente, es un honor y representa todo el esfuerzo que le puse a todos estos años de estudios. Y a pesar, de que es premio individual, no dejan de ser parte mi familia, que fue la que me apoyó y me dio la oportunidad de estudiar, mis compañeros, amigos y hoy en día colegas que fueron parte del día a día”, destacó la flamante profesional.

El fin de los premios es “evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la Academia”.

En el marco de la entrega del premio, agradeció “a esta hermosa casa de estudio, que es la Facultad Regional Concepción del Uruguay, que tiene todos sus profesionales que me han logrado formar en todos estos años”.

Previo a la entrega del premio, el decano de la facultad, Ing. Martín Herlax conversó y felicitó personalmente a Ailén por este importantísimo reconocimiento.

El acto de premiación, en el que se reconoció a más de 60 egresados y egresadas de ingeniería de todo el país, tuvo lugar en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, en la Ciudad de Buenos Aires.