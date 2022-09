Vecinos de City Bell exigen ponerle velocidad máxima a la calle 467

La obra vial que se está construyendo calle 467 de City Bell, que es la que une el Camino General Belgrano con ruta 36, sigue su camino y ahora se encuentran realizando labores en un algunos de los sectores más poblados de la zona. Por este motivo, muchos vecinos linderos a las calle y varios frentistas empezaron a hacer escuchar su voz, ya que por esta nueva obra “no hay veredas ni semáforos. Los vecinos no podemos ni cruzar. Ya no sabemos qué hacer”.

Siguiendo esta línea, una vecina también expresó: “En la calle 467 a la altura de las 132 bis y la 133, no hay veredas ni semáforos. No podemos ni cruzar. Ya no sabemos qué hacer, la velocidad máxima debería ser de 40 km/h, al igual que la calle 476 (Güemes)”.

Otra vecina recalcó que dicha arteria “es inclusive más angosta, no tiene banquinas ni veredas en buen estado. Yo tengo nenes de 6 años y me traslado en bicicleta. Es muy peligroso. Y si quiero tomar un micro, ni siquiera puedo cruzar”.