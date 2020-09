Vecinos de Etcheverry corrieron la basura y piden un semáforo en 217 y 44

Un grupo de vecinos de la localidad de Ángel Etcheverry, bien al Oeste de la ciudad de La Plata, arrancaron la semana con una manifestación en la esquina de la calle 217 y 44 para reclamar la urgente implementación de un semáforo que procure reducir la velocidad de los autos, camiones y colectivos que transitan por el lugar.

En esta zona de La Plata, hay un semáforo en la esquina de 208 y 4, y el próximo está en 229 y 44 marcando el ingreso a la localidad de Etcheverry. En el medio hay más de dos kilómetros en donde los autos toman velocidad, pasando a más de cien kilómetros por hora y terminan provocando terribles accidentes, lo que le ha costado la vida a varios vecinos en los últimos años.

“Hicimos un reclamo que lo tengo acá en la mano, está aprobado por vialidad. Este semáforo fue derivado a 173 y 44 porque ocurrió un accidente ahí, donde hubo una persona fallecida. Esto fue un arreglo, fue política más que nada. Y acá también falleció una persona”, comentó Osvaldo ante la consulta de diario Hoy sobre la esquina de la discordia.

Otra vecina detalló el trágico accidente: “El año pasado la luminaria no ayudaba en nada y el hombre iba cruzando y no lo vieron, y se lo llevaron puesto”, comentó una de las jóvenes que además tiene un comercio en la zona y fue testigo de los principales accidentes que se dan en este lugar.

Mientras los vecinos hablaban, un enorme camión intentaba retomar hacia La Plata provocando bocinazos y maniobras extrañas de otros autos que circulaban por el lugar.

Para colmo, la colocación de un contenedor de basura sobre la vereda de 217 justo en la esquina de 44 terminó de colmar la paciencia, ya que literalmente perjudica la visibilidad al cruzar y se convierte en una especie de trampa mortal para el que circula por 217, sin mucha atención cuando se dispone a cruzar calle 4. Por eso mismo, también ayer decidieron tomar cartas en el asunto y corrieron el contenedor ante la presencia de los medios.

“Por el contenedor no se ve nada, estábamos parados hace un rato y casi hubo otro accidente devuelta. Es impresionante el flujo de autos, y lomo de burro tampoco hay. Y ni hablar en la época de clases. Hay dos escuelas y hay muchos nenes que van y vienen solos en micro. No se puede cruzar, no te respetan, te ven con chicos y tampoco paran, no les importa nada”, afirmó otro vecino.

Los vecinos están cansados de esta situación y piden que se solucione pronto, antes que sigan ocurriendo más accidentes por la velocidad que circulan los vehículos. Y porque tampoco se respeta al peatón.

“Estamos desde el 99 que compramos el lote y no era tanto el flujo de tránsito que hay ahora, se podía pasar”, concluyó el frentista.