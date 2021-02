Vecinos de Gonnet denuncian constantes cortes en el servicio de Internet y cable

Vecinos de Gonnet denuncian que en la zona 18 y 494, desde el mes de enero transitan importantes problemas y cortes de Internet y cable, servicio suministrado por la empresa Cablevisión y Fibertel.

“Algunos cortes han durado más de 3 o 4 horas y si no efectuado el reclamo correspondiente la empresa no te hace el reintegro por el no servicio prestado. Estos cortes se dan varias veces en el día o al menos 1 o 2 por semana”, explicó Valeria, vecina de Gonnet.

“Desde enero aplicaron un 20% de aumento cuando en realidad tienen autorizado solo un 5%, cuando consultas al respecto te dicen que la justicia federal dé Córdoba autorizo dicho aumento. Estamos cansados de tanto abuso”, agregó la mujer.