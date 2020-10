Víctimas de un servicio deficiente de internet

En un contexto en el que las conexiones se han vuelto fundamentales, la experiencia de los usuarios denota que la empresa Cablevisión Fibertel no está a la altura. Incrementos en las facturas, fallas técnicas y retardo en las conexiones son solo algunos de los problemas habituales a los que se enfrentan los platenses.

Aunque el Gobierno nacional congeló por decreto las tarifas de la telefonía móvil, la TV por cable e internet, continúan las quejas por facturas con aumentos. “Este mes me vinieron casi 235 pesos más que el mes anterior. Uno termina pagándolos por cansancio y porque estamos hartos de tener que reclamar, pero ellos se siguen llenando de plata a costas de estafar a los clientes”, expresó Constanza, de barrio La Loma, a diario Hoy.

Walter, de Tolosa, tuvo la fortuna de ser conocido del técnico que le envió la empresa. “Cuando revisó la conexión me explicó que estaba conectado a 25 megas, cuando yo, supuestamente, estaba pagando por 100. Es decir, durante más de un año me estuvieron cobrando por un servicio que no brindaron”, relató indignado.

En pleno tiempo de pandemia, un gran porcentaje de personas depende de las conexiones para trabajar, estudiar o pagar impuestos, entre otras acciones. En tanto, Alicia, una mujer mayor que vive sola en City Bell, contó a este multimedio que el cable es su única compañía y describió: “Por acá se corta dos o tres veces al día. Además, cuando vuelve, se desconfigura el aparato y tengo que llamar a alguno de mis sobrinos para que venga a arreglarlo”.

Ayer, en Los Hornos, los vecinos increparon a un móvil de la empresa Cablevisión Fibertel que estaba verificando las conexiones en calle 63 y 141 bis. “Nos dijeron que había un ruido en la red y que hasta que no se solucionara, íbamos a seguir con interrupciones en el servicio”, explicó Claudio.

A su vez, el vecino afirmó: “En esta zona es muy mala la señal, y si dependés de internet para estudiar o laburar, estás muerto. Hace un tiempo me mandaron un técnico, pero era domiciliario, no el de redes, así que no pudo hacer nada”.

Ana tiene un comercio en Tolosa y ya recibió tres veces a los operarios. “Primero me cambiaron un router y seguí con los problemas. Después, arreglaron los cables, y por último vino el técnico que se ocupó de programar. De todas maneras, algunos clientes siguen sin poder conectarse bien al Wi-Fi”, contó la frentista.

Si bien los expertos advierten que es poco factible un colapso total de la red, los consumidores experimentan preocupación ante un servicio que se vuelve deficiente en las diferentes zonas de la ciudad.