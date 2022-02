Vecinos de la zona Norte de La Plata quieren una guardia pediátrica nocturna

Un grupo de vecinos de zona Norte, ante la falta de guardias pediátricas nocturnas en el servicio de salud primaria, decidió empezar a plantearse la necesidad de la creación de una propia, ya que ante cualquier urgencia deben trasladarse hasta el hospital San Roque de Gonnet o directamente hasta La Plata (Casco Urbano).

El presidente de la Sociedad de Fomento Vecinos Ordenados y coordinador de la comunidad digital City Bell Ordenado, dijo al respecto en la página NexoNorte: “La idea general es que funcione en un lugar alquilado o prestado y armar el consultorio con una dotación de médico y enfermero de 22 a 6”.

Héctor también contó que se está trabajando en “la creación de la comisión Amigos de la Guardia, para el control de dicho funcionamiento y poder generar informes, estadísticas y pedidos, entre otros registros”.

Asimismo, explicó lo que todavía falta hacer, como por ejemplo “realizar la búsqueda de personal y si es posible que sea de la zona, así no tiene que movilizarse tanto; realizar eventos solidarios para el mantenimiento y ampliación de servicios sanitarios; y también movilizar a los vecinos más allá de las redes con algún evento de lanzamiento”.

Tassino también dijo: “Considero que este proyecto, además de ser una necesidad urgente de nuestros vecinos, es un trampolín al resto de los servicios que podemos brindar y un atractivo más para ser parte del civismo en primera persona”.

Ante esta situación, desde Diario Hoy nos comunicamos Juan Manuel, un vecino de zona norte que justamente acaba de tener familia: “Mirá, yo te digo la verdad, a nosotros nos vendría bárbaro; porque, además de que justo acabamos de tener a la gorda, también tenemos a Manu, nuestro gordito de 4 años. Así que una sala pediátrica nos vendría perfecto. Ah y a esto le sumo que no tengo auto, así que más a favor estoy”.

“En principio, solo será una guardia nocturna. Los pasos son: nocturna niños; nocturna adultos; y luego psicológica diurna. Con los médicos y consultorios que hay durante el día, hoy no hay un requerimiento importante. No seríamos clínica ni mucho menos; solamente el armado de un servicio que, de funcionar bien, supla lo que económicamente hoy los centros asistenciales no tienen”, explicó Tassino

En relación al espacio en donde se ubicaría, Héctor expresó: “Hay un lugar tentativo muy cerca del centro de City Bell, pero la búsqueda se va a centrar para el lado que comprende calle 462 entre caminos, para llegar a más barrios que hoy tienen apenas tres salitas de salud y que atienden solamente de día”. Además, Tassino destacó: “Aún no se cuenta con el personal necesario, ya que primero se maduró la idea, luego se esperó la documentación en regla para la SDF, y luego se juntó la fuerza y la voluntad para encarar un proyecto así y con un marco de civismo y compromiso de parte de más vecinos”.