Vecinos piden arreglo de un cajero del barrio

Vecinos del barrio San Carlos manifestaron preocupación por un cajero ubicado sobre avenida 44 entre 149 y 150, que no funciona desde hace un tiempo y no tienen respuestas cuando llaman para hacer el reclamo.



Los frentistas afectados, en diálogo con este multimedio, manifestaron: “Hay miles de personas entre ellos jubilados, mujeres embarazadas, gente que cobra los planes sociales y trabajadores que se tienen que tomar el micro para ir hasta otra sucursal”.

“Son muchas las personas que no tienen vehículo propio y se tienen que tomar el micro para ir hasta otra sucursal, teniendo en cuenta que la más cercana queda a 30 cuadras; así se forman amontonamientos de personas y circula más el virus”, relató Marcelo, un vecino de San Carlos, a diario Hoy.