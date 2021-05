Un joven en silla de ruedas y su acompañante terapéutico generan conciencia vial

Iván es un joven con discapacidad motriz que junto a su acompañante terapéutico, Damián Alcaraz, comenzaron una campaña para hacer entrar en razón a los conductores que estacionan tapando las rampas.



Primero pegaron carteles con la leyenda “Yo tapé una rampa” y un pulgar hacia abajo. Luego, empezaron a hacer sellos para “decorar” los autos y camionetas de los vecinos inconscientes. “La campaña viene bastante bien, estoy hace tres años con él pero ahora empezamos más activamente y lo compartimos en las redes sociales para que llegue a más personas. La semana pasada solo encontramos 2 autos mal estacionados y ayer no encontramos ninguno sobre las rampas, así que viene cada vez mejor”, relató Damián a diario Hoy.



En ese sentido destacó: “En las redes hay mucho apoyo por parte de la gente, pero también hay muchos comentarios que dicen que hay que rayarles el auto o que subamos la patente del que estacionó mal. Pero esa no es la idea, no queremos que se transforme en algo violento, sino llevar conciencia”.



Las pegatinas son papeles de colores con un sello con el símbolo de la silla de ruedas. Comenzaron a hacerlos Iván junto a su acompañante, como parte de una actividad en el momento en que no podía ir presencialmente a la escuela. “En la calle cuando se dan cuenta, la mayoría de la gente nos pide disculpas. Solo una señora se enojó mucho una vez, pero la verdad es que por ahora todo bastante bien, se dan cuenta”, resaltó el joven.



Damián marcó que también hicieron las jornadas de pegatinas en Villa Elvira y que cuando podían salir a pasear por la ciudad, lo replicaban también en otros barrios; aunque ahora se suspendió por el avance del virus y el riesgo que representa. “Nos han consultado vecinos que tienen hijos con discapacidad y se interesaron en hacer estas pegatinas, pero siempre remarcamos que no sea la violencia la que gane porque no es la idea”, concluyó el profesional.