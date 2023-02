Vecinos siguen en pie de guerra contra ABSA: convocan a otra asamblea para mañana

A casi un mes de haber presentado el pedido de declaración de emergencia hídrica, distintos grupos de vecinos de La Plata pretenden hacerse fuertes y organizarse para encontrar una respuesta definitiva ante la falta de agua y la escasez del servicio en toda la región.

Tanto es así que desde Tolosa han lanzado una nueva convocatoria para realizar una asamblea general que se llevará a cabo mañana sábado, a partir de las 19, en la nueva plaza que está en el límite entre tres barrios: Hipódromo, Barrio Norte y Tolosa.

El encuentro se realizará en 532 entre 115 bis y 116, a partir de las 19, y ayer se contactaron con grupos de WhatsApp de Los Hornos, barrio El Triunfo de la zona de Hernández, Ringuelet, Etcheverry, barrio Frisón, Aeropuerto, Gonnet y City Bell.

La situación no ha mejorado desde que los grupos vecinales empezaron a organizarse a comienzos del mes de enero, y ayer, por ejemplo, no fueron pocos los que se contactaron con este multimedio exponiendo el padecimiento en algunas zonas de la ciudad.

“No tenemos presión de agua desde hace tres días. Estoy cargando baldes para el baño con la poca presión que hay. Llamo a ABSA y me dicen que en la zona no hay ningún inconveniente. Pregunté a los vecinos y les pasa lo mismo, y si no tenés bomba, no tenés agua, no puede ser esto. Lo que tenemos que hacer es cargar baldes y esperar a que la empresa nos dé agua. Y eso que se paga, y se paga muy bien”, comentó Laura, de 522 entre 8 y 9.

“Vinieron a medirme la presión y ellos te tienen que dar 1.000 y yo tengo 130 de fuerza. ¿Qué va a subir? ¡Ni por casualidad te sube! Levantamos la manguera un metro y medio y ya no salía agua. Hay agua, pero no para subir al tanque; o sea, es lo mismo que no tener”, reclamó.

Por su parte, otro comerciante de la misma zona de La Plata describió que “en la calle 508 estamos con problemas de agua desde el mes de noviembre, pero estos últimos días no sale una gota, ni de noche ni de día. Soy comerciante y necesitamos el agua como el pan del día. Por favor, a ver si alguien se apiada de nosotros y nos da una mano en esto, no es posible. Hace 29 años que estoy en ­Gonnet y es la primera vez que nos pasa en estos seis meses”, dijo Ricardo.

Desde ABSA, en tanto, se ampararon en una pequeña mejora temporal que se registró el viernes y el sábado pasado por el descenso de las temperaturas y la merma en el consumo de las casas, y reconocieron que durante marzo y abril se normalizará el servicio en toda la región.