Víctor “Tucho” Fernández: “Francisco me conoce, sabe de mis capacidades y de mis límites”

A principios de julio, el Papa Francisco anunció que el 30 de septiembre creará 21 nuevos cardenales para la Iglesia Católica, tres de los cuales son argentinos. Uno de ellos es Víctor “Tucho” Fernández, el arzobispo de La Plata designado como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano.

Se trata del ministerio más importante de la Iglesia y es el organismo encargado de las cuestiones doctrinales, además de investigar los casos y juicios de pederastia, entre otros temas.

Sobre la designación para este nuevo cargo, Fernández le contó a diario Hoy lo siguiente: “Primero la tomé con mucha preocupación. Acepté después de haber dicho que no, pero acepté inquieto por la seriedad e importancia del cargo”.

El prelado será parte del grupo de nuevos purpurados que Francisco creará en su noveno consistorio como Papa, y tras el que Argentina llegará a tener siete purpurados, cuatro con derecho a voto en caso de cónclave por tener menos de 80 años.

“Ya empecé a trabajar, porque el Papa me está mandando cosas para hacer”, remarcó el teólogo de 60 años, quien reemplazará, desde mediados de septiembre, como nuevo prefecto para la Doctrina de la Fe, al cardenal jesuita Luis Ladaria Ferrer, quien superó el límite de 75 años para los cargos ejecutivos de la Curia y se encontraba a cargo de dicha estructura. Además, amplió: “Pero es complicado armar la mudanza, dejar todo en orden en la Arquidiócesis y al mismo tiempo dedicar tiempo a cosas que requieren mucha reflexión. Si me eligió, no lo hizo de un modo superficial. Francisco me conoce como la palma de su mano, sabe de mis capacidades y de mis límites. Creo que ha visto sobre todo mi preocupación por poner en contacto el saber académico con la vida de la gente, con la sensibilidad de la calle, con el lenguaje que todos hablan”.

Teniendo en cuenta esta confirmación del Papa, el Colegio Cardenalicio tendrá un total de 243 integrantes, con 137 habilitados a votar en caso de necesitarse la elección de un nuevo Papa.

Mensaje a los platenses

Consultado sobre la comunidad católica platense, manifestó: “Tanto en la ciudad de La Plata como en la región hay enormes potencialidades: gente buena, trabajadora, pensante, muchos profesionales muy capacitados, muchas expresiones de vida comunitaria, de convivencia social. Creo que hay un tesoro que no termina de dar sus frutos. Yo los aliento a seguir luchando para desarrollar lo mejor que tienen como seres humanos y como sociedad. Y al mismo tiempo les digo que acercarse a Dios no hace daño, es un Dios de amor que comprende, acompaña, da fuerzas para seguir adelante”.