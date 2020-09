Villa Alba: sin ser fanáticos de Soda, esperan que “pase el temblor”

En la zona sur de La Plata, la avenida 122 no es doble mano como se la conoce popularmente en el límite con Berisso. Es una calle angosta, a partir de la 91 y hasta 614, en donde hay una cantera, cuyo dueño promueve la circulación de enormes camiones que van a buscar toscas al lugar.

Entre 609 y 612, los vecinos denunciaron que el temblor que provocan los vehículos de carga cuando pasan por esta zona de la ciudad provocó rajaduras en las paredes, roturas del pavimento y problemas con el tránsito en la zona.

Alberto, un almacenero que vive en 122 y 611, mostró el frente de su casa, la cual levantó con material en febrero de este año, y ya se quebró por los movimientos de la tierra cada vez que pasan los camiones a buscar toscas a la cantera.

“Mirá la pared”, le contó a diario Hoy, señalando el frente de su almacén, que está delante de la casa que ocupa con su familia.

Alberto llegó al punto de cruzarles el auto a los camiones para que dejen de pasar por la calle 122 y tomen la ruta, como indica una señalización que está sobre 614.

“El dueño de la cantera los hace venir por la 122 porque los camiones no tienen papeles. Como acá no hay controles, pasan y nadie les dice nada. Pero nos rompen el pavimento y las casas con los temblores que provocan”, explicó este vecino.

Los vehículos de alto porte que transitan por Villa Alba toman la 122 a la altura de 91 y recorren 23 cuadras por una pequeña calle angosta que conecta ese barrio con El Palihue, ambos dentro de la misma localidad de Villa Elvira.

Sin embargo, esos mismos camiones tienen una señalización para circular por la Ruta 11 e ingresar por la zona de 614. Sin embargo, los que están “flojos de papeles” toman la calle 122, generando un peligro para los chicos que caminan por el lugar y provocando severos daños en las casas por los temblores de la tierra, que en muchos casos termina cediendo ante el peso de los enormes rodados.

“Me cansé de hacer el reclamo y llegué hasta cruzarles el auto para que no pasaran más. Discutí con los camioneros y les expliqué que no pueden pasar más por acá. Ellos te muestran una orden de compra de las toscas que tienen que ir a buscar a la cantera, porque el mismo dueño les dice que tienen que entrar por 122, sabiendo que, como no tienen papeles los camiones, por esta zona no hay controles”, comentó Alberto.

“Le pido a la Municipalidad que mande a Control Urbano o que vengan a corroborar lo que está pasando acá en Villa Alba. Por la 122 no pueden ni deben pasar más camiones de carga, que encima no están habilitados. Si chocan o lastiman a alguien, no tienen documentación. Es todo un peligro, que encima nos está costando la integridad edilicia de las casas”, concluyó el vecino.