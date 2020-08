Voluntario argentino en Sudáfrica recibió la segunda dosis de la vacuna de Oxford

El último lunes, Pablo Berra, el primer argentino en recibir la vacuna desarrollada por Oxford en conjunto con el laboratorio AstraZeneca, recibió la segunda dosis del preparado que será fabricado próximamente en Argentina.

Desde Sudáfrica, Berra dijo a diario Hoy que “cuando me dijeron que había una segunda inyección me pareció raro”, y agregó: “La doctora me explicó que con una sola dosis, el 91% de los vacunados crean anticuerpos y una buena respuesta de las células T (células inmunes), mientras que dando dos dosis, se cubría al 100%”.

El argentino fue aceptado como voluntario en el mes de junio y recibió la primera inyección el 20 de julio. “Siempre me dijeron que era una sola”, señaló.

Berra tiene que completar una planilla diaria con el fin de registrar la aparición de malestar o fiebre y controlar el área inyectada. “Cuando me dieron la vacuna de la gripe en Santiago del Estero la pasé muy mal y ese era mi miedo con esta, pero estuve bastante bien, sin ningún tipo de problema en todo el mes”, aseguró.

Los 2.020 voluntarios que participan del estudio en Sudáfrica volvieron a recibir una segunda dosis, ya sea del preparado o de un placebo. “Me inyectaron la misma cantidad, del mismo color ámbar que la primera vez”, sostuvo el argentino, quien disfruta de sus visitas semanales al laboratorio. “El optimismo que tienen las doctoras me hace sentir muy seguro, así que no me arrepiento de esto”, relata.

“Una doctora me decía que los síntomas que tuve con la primera dosis no son de agua con sal, está segura que recibí la vacuna”, dijo Berra, quien confía “ciegamente en Oxford, porque ha venido presentando documentación de que todo está saliendo perfectamente bien: el 100% de los vacunados demostró que tienen los anticuerpos y ninguno ha tenido ningún tipo de problema, así que estoy totalmente seguro de que esta vacuna va por muy buen camino”.

Con la cabeza en lo económico

Si bien Sudáfrica mantuvo una cuarentena de cinco semanas en las grandes ciudades, las autoridades decidieron mantener cerradas las escuelas. Berra, que maneja un colegio, asegura: “no me senté a pensar en la vacuna. La verdad es que estoy más preocupado por el trabajo”. “Tenemos una granja chiquita que nos ayuda un poco a seguir, pero eso es todo lo que corre por mi cabeza”, concluyó el argentino.