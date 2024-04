La Fundación Empujar anunció que ya están abiertas las inscripciones para el programa Empujar IT, el cual está destinado a jóvenes de 18 a 24 años de sectores vulnerables, para que adquieran herramientas que potencien sus habilidades laborales y técnicas en el campo de la tecnología, a través de sus cursos en Help Desk y Q.A. Testing Master. Hay a disposición 120 vacantes totalmente gratuitas, de las cuales 20 están destinadas a La Plata, Berisso y Ensenada.

Según se informó desde la Fundación, después de capacitarse, quienes participen tendrán la posibilidad de conseguir su primer empleo formal: “La Fundación se enfoca en jóvenes que provienen de contextos vulnerables, quienes muy probablemente no tengan acceso a este tipo de cursos. La capacitación es el puntapié inicial para seguir en el camino de la formación y estudiar carreras relacionadas con estas disciplinas, que además ofrecen un campo laboral amplio con sueldos atractivos”, afirmó Germán Lojk, director ejecutivo de Empujar.

Y añadió: “Para cursar nuestros programas no hace falta contar con conocimientos previos o recursos tecnológicos en casa, ya que se los facilitamos”. Además, Lojk explicó que 200 jóvenes ya han egresado en las capacitaciones y programas IT: “Este año renovamos el compromiso con nuevas vacantes porque entendemos que es una industria que no para de crecer”.

Empujar es una Fundación de iniciativa que cuenta con más de 10 años de experiencia en programas de formación para jóvenes vulnerables, y tiene como misión promover y potenciar el trabajo formal en la región.