Dieron de alta al paciente trasplantado con un riñón de cerdo

Días atrás se dio por primera vez en la historia un trasplante a un humano con un riñón de cerdo. El suceso, que terminó exitosamente y que ocurrió en el Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos, cobró rápidamente relevancia mundial y en las últimas horas confirmaron que el hombre en cuestión ya fue dado de alta. Rick Slayman, el primer receptor vivo de un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente, señaló tras salir del hospital: “He deseado que llegara este momento, salir del hospital con uno de los certificados de salud más limpios que he tenido en mucho tiempo, durante muchos años. Ahora es una realidad y uno de los momentos más felices de mi vida”.

El hombre de 62 años es la tercera persona que recibe un órgano de cerdo modificado, siendo el primero en salir con vida, dado que los dos anteriores, que recibieron un corazón, murieron al poco tiempo sucedido el trasplante. “Estoy entusiasmado por volver a pasar tiempo con mi familia, mis amigos y mis seres queridos, libre de la carga de la diálisis que ha afectado a mi calidad de vida durante muchos años”, sumó Slayman. En lo que refiere a su adaptación, los profesionales mencionaron que no se observaron síntomas de rechazo. “Quiero dar las gracias a todos los que han visto mi historia y me han enviado buenos deseos, especialmente a los pacientes que esperan un trasplante de riñón. Hoy es un nuevo comienzo, no solo para mí, sino también para ellos. Mi recuperación avanza sin problemas y pido intimidad en estos momentos”, finalizó.