Ya se quemaron casi 6.000 hectáreas en Córdoba

Desde el fin de semana el fuego se fue extendiendo por varias zonas en el Cerro Champaquí y está afectando los valles de Traslasierra y también en Calamuchita. En el extenso territorio están trabajando para sofocar las llamas alrededor de 300 bomberos. Esto es debido a la situación que enfrentan donde participan en labores de contención 45 bomberos de San Javier, Mina Clavero, Las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores y La Paz, acompañados por personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Estos equipos cuentan con 14 unidades móviles ligeras, cinco aviones hidrantes y dos helicópteros, pero preocupan las inclemencias climáticas, por lo que se está evaluando convocar a más brigadistas.

Las autoridades cordobesas explicaron que están realizando los trabajos en condiciones climáticas adversas, y que además se esperan fuertes vientos.

Ante esta compleja situación y el avance de las llamas, el Gobierno provincial instaló una base operativa en Yacanto, conformada por el Comando Único de Operaciones de Argentina, autoridades de las agrupaciones regionales, Protección Civil de la provincia, la ETAC y del Plan Integral de Manejo del Fuego.

En cuanto al origen del foco ígneo la jefa de Bomberos del cuartel de San Javier y Yacanto, Karin Knoepfli, dijo que las llamas comenzaron por el factor humano. Por tal motivo, recordaron que no se puede iniciar fuego sin haber obtenido el permiso de quema controlada que, por lo general, no se realiza en esta época para que no se provoque este tipo de incendios.

Por otro lado, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático se dio tranquilidad a los turistas que estén por la zona que pueden circular sin inconvenientes por el camino al Cerro Champaquí que se encuentra habilitado, con las precauciones necesarias. Y también resaltaron que solo se puede iniciar fogatas en lugares habilitados para tal fin, como son los campings y complejos.