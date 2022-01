Ya son varias semanas sin conectividad en la zona sur: reclamos en Sicardi y Aeropuerto

Si bien ya era un problema que afectaba de forma aislada a los vecinos a finales del año 2021, desde que arrancó el año se agravó el conflicto por la falta de conectividad y escasa señal de internet, telefonía y televisión por cable en la zona sur de La Plata.

Allí hay varias localidades y barrios que se vieron seriamente afectados, con comerciantes que aseguran haber perdido importantes ganancias por estar literalmente desconectados.

Esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Parque Sicardi, Villa Garibaldi, Ignacio Correas, Barrio Aeropuerto y algunas zonas de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo. En todas estas zonas la señal de internet va y viene, y en ocasiones desaparece por completo en horas de mucha demanda como después de las 20 y hasta la madrugada.

Ya de por sí antes era efímera y débil y desde que arrancó el 2022, sumado a las tormentas y los vientos, es prácticamente imposible conectarse.

“Nos enteramos por un cliente que fue a un negocio que el problema que tenemos con Movistar que no nos arreglan los teléfonos, y que estamos todos incomunicados, es porque tienen que arreglar los cables de la calle 7 y 643” explicó Miriam. Ella vive en Parque Sicardi y es una comerciante más del lugar que se vio afectada económicamente por no poder recibir los pedidos de su negocio vía telefónica, al no contar con el servicio.

Yendo por calle 7 al fondo, llegando hasta la 640 la señal en los teléfonos suele ser normal o similar a la que cualquier platense puede encontrar en el centro de La Plata. Sin embargo, cruzando la 640 y encarando para la zona de 656, por ejemplo, es prácticamente imposible mantenerse conectado, recibir o mandar mensajes de WhatsApp.

“Hay muchas familias que están con Covid-19 y no pueden trabajar desde sus casas. Estamos incomunicados de la Policía. La empresa (bien gracias) había que esperar que pare de llover, ya paró y seguimos igual. No podemos estar más así los negocios no venden, en mi negocio me encargan todo por internet, entonces es mucho la pérdida para que no nos den bolilla. Me tuve que hacer 15 cuadras para enganchar un poquito de señal”, señaló la vecina.

Cabe señalar que la empresa Movistar, que es la que prácticamente llega a esta zona de la ciudad, no ha brindado respuestas a los innumerables pedidos. Desde la delegación municipal de Sicardi o Villa Elvira desligaron responsabilidades ante la falta de opciones o respuestas.