A menos de un mes del lanzamiento, Trump cerró su blog

El expresidente estadounidense Donald Trump cerró hoy la plataforma que lanzó hace menos de un mes para comunicarse con sus seguidores tras ser vetado de las principales redes sociales como Twitter y Facebook por sus mensajes durante el ataque al Capitolio.

La decisión fue informada por el asesor y portavoz de Trump, Jason Miller, a las cadenas televisivas CNN y CNBC.

El sitio "no volverá", enfatizó Miller, quien añadió que la plataforma era simplemente un recurso "auxiliar de las amplias iniciativas que tenemos y en las que estamos trabajando".

El blog, titulado "From the Desk of Donald GTrump" ("Desde el escritorio de Donald J. Trump") debutó el 4 de mayo pasado como una forma para que el político republicano se comunicara con el público sin tener que usar las redes sociales más conocidas.

Trump fue expulsado de redes sociales como las gigantes informáticas Twitter y Facebook tras el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero por parte de simpatizantes que rechazaban los resultados de las elecciones de noviembre en las que se impuso el demócrata Joe Biden al considerarlos fraudulentos. El ex mandatario defendió a los atacantes argumentando que no representaban ninguna amenaza.

Las plataformas consideraron que sus actividades en relación al incidente violaron sus políticas.