Tras ser suspendido en las redes sociales, Trump lanzó una nueva plataforma

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva plataforma para comunicarse con sus seguidores, tras la suspensión de sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, desde donde hoy insistió con la denuncia de "fraude" en las elecciones que perdió el año pasado.

La web, llamada "Desde el escritorio de Donald J. Trump", presenta videos y posteos del expresidente, además de declaraciones de su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) llamado "Salvar Estados Unidos".

Desde allí, el magnate reiteró este miércoles las denuncias de "fraude" en los comicios que perdió ante el actual presidente, Joe Biden, en un texto subido luego de que un panel supervisor de Facebook decidiera mantener el bloqueo de su cuenta.

"Si el cobarde e incapaz líder de la minoría (republicana en el Senado) Mitch McConnell hubiera batallado para exponer toda la corrupción que apareció en aquel momento, y con más hallazgos desde entonces, hubiéramos tenido un resultado muy diferente", aseveró.

Sus seguidores ya pueden registrarse para recibir notificaciones cuando el exmandatario emita un mensaje desde la plataforma, algo similar al funcionamiento del resto de redes sociales.

No obstante, no se puede responder a las actualizaciones que Trump comparta, pero se puede dar un "me gusta" y compartirlas a través de sus propias cuentas de Facebook y Twitter, precisó la agencia de noticias Europa Press.