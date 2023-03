A un mes del terremoto los problemas más urgentes en Turquía y Siria

Pasó un mes del terremoto que golpeó de lleno a Turquía y Siria. Millones de personas aún no encuentran un rumbo dado que no solo se destruyeron sus hogares, sino sus vidas enteras con la pérdida de familiares y amigos.

Con más de 50.000 muertos y millones de desplazados, aún hay personas que viven en carpas de auxilio que puso a disposición el Estado y organismos internacionales, pero los problemas crecen a medida que pasa el tiempo.

En Siria, debido a los gravísimos conflictos políticos, es vuelve más complejo ya que, por ejemplo, en la zona norte del país, son las bandas armadas las que controlan la zona y sufren el drama de la guerra civil.

Desde Turquía estiman que hay más de 1,5 millones de personas sin hogar, pero el mayor problema es que no saben cuánto más tomará encontrar una solución para que esas personas vuelvan a contar con un techo. En la actualidad, cientos de ellos habitan en un campamento de en la localidad de Iskenderun, al sur del país.

Asimismo, las autoridades estiman que son unos 2 millones de personas los que se fueron a otras zonas menos afectadas o incluso fuera del país, es por eso que los viajes en tren y avión son gratis para las víctimas del terremoto que busquen una nueva locación.

“Esto es muy importante para nosotros. Pase lo que pase, aunque la casa se venga abajo, nos quedaremos aquí. Este es nuestro hogar, nuestro nido. Todo lo que tenemos está aquí. No nos vamos a ir”, dijo una de las víctimas a la BBC.

En tanto, todavía hay personas desaparecidas y la falta de respuestas hace que todo se haga más complejo. “No sabemos si sigue bajo los escombros, si han sacado su cuerpo o no. Estamos esperando. No podemos empezar el duelo. Ni siquiera podemos encontrar a nuestro familiar perdido”, dijo una mujer que no tenía noticias sobre el paradero de su hermana desde el pasado 6 de febrero.

En Siria la situación no es diferente. Desde varias ONG y entidades de ayuda humanitaria señalaron que los niños son los más afectados, en especial aquellos que perdieron a sus familias por el trágico evento natural.

“La vida continúa siendo inimaginablemente dura para los niños en las áreas afectadas por el sismo. Miles todavía están viviendo en tiendas, los escombros aún están siendo sacados de las calles y los servicios básicos son todavía insuficientes para cubrir las necesidades”, dijo a medios internacionales Kathryin Achilles, de la ONG Save the Children.

En ese contexto, el Consejo Noruego para los Refugiados denunció que los montos para ayudar a la población de Siria “no alcanza” para cubrir sus necesidades “inmediatas”, ya que la ONU recibió menos de la mitad de los 400 millones de dólares requeridos y las donaciones a las ONG son “lentas e inadecuadas”.