Acapulco no se recupera del huracán y el turismo está golpeado

Pasaron más de dos meses del golpe del huracán Otis en Acapulco, México, y la región no se recupera. Uno de sus mayores recursos económicos, el turismo, quedó bajo un fuerte impacto.

Es que luego de que tocara tierra el 25 de octubre como categoría 5 y dejara 52 muertos, el sitio no recuperó su vitalidad habitual, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador permitió la apertura de casi 130 hoteles.

El mandatario dijo que iba a “poner de pie” la zona de Acapulco para Navidad, pero los negocios de la zona costera no podrán abrir sus puertas porque los daños son graves. “Yo en lo particular no voy a levantarla porque no tengo lo suficiente para hacerlo, lo perdí todo, ya vieron mis columnas, esas no aguantarán, puse esta lona provisional”, expuso el dueño de un restaurante.

“Nosotros no hemos parado después del huracán, somos un negocio familiar, todos estamos esforzándonos para sacar adelante esto y la temporada, pero lo malo es que el turismo no llega”, lamentó la presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de la zona turística de Pie de la Cuesta, María Nelly Mejía.