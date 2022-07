Anitta expresó su apoyo a la candidatura de Lula da Silva

La estrella del pop brasilera, Anitta le brindó su apoyo público al candidato a presidente Lula da Silva y comunicó que votará por él en las próximas elecciones.

La cantante informó su decisión en el marco de un violento contexto en Brasil en el que un militante del Partido de los Trabajadores (PT), fue asesinado.

"La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción", manifestó Anitta en su cuenta de Twitter y aclaró: "No soy petista y nunca fui. Pero este año estoy con Lula".

"A partir de este momento soy Lulalá primer turno. Y lucharé por una novedad en la política presidencial brasileña en las próximas elecciones", expresó la artista y le ofreció sus redes sociales como plataforma para llevar adelante la campaña electoral. Cabe destacar que en su cuenta de Instagram tiene 62 millones de seguidores.

Da Silva tomó el mensaje de Anitta y escribió "Vamos juntos a envolver Brasil", en referencia al último éxito de la cantante llamado "Envolver".