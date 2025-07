Tragedia en un bar de Ecuador

Al menos nueve personas fueron asesinadas a tiros el pasado fin de semana mientras jugaban al pool en un bar de una ciudad turística en el suroeste de Ecuador. Según indicaron, un grupo de individuos armados abrió fuego contra varias personas que se encontraban en un bar de un barrio popular de General Villamil Playas, una ciudad costera de la provincia del Guayas y destino frecuente de turistas locales, ubicada a 90 kilómetros de Guayaquil. La Fiscalía de Ecuador inició una investigación para esclarecer el caso. Medios locales aseguran que los atacantes iban armados con fusiles automáticos. La Policía aún no ha dado declaraciones sobre los detalles de la masacre. “La violencia no da tregua. Quiere arrodillarnos, silenciarnos, acostumbrarnos al horror. Pero no vamos a callar. Ni a rendirnos”, destacó la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.