Ante la amenaza de la variante Ómicron, Biden insta a la población a vacunarse

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó hoy a los habitantes de su país a vacunarse contra el coronavirus y a darse incluso dosis de refuerzo para protegerse de la nueva variante Ómicron, pero descartó más restricciones para tratar de impedir su llegada al país, que consideró inevitable.

"Tarde o temprano, vamos a ver casos de la variante Ómicron acá en Estados Unidos", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca.

"Vamos a luchar contra esta variante con acciones basadas en la ciencia y el conocimiento, no con caos y confusión", agregó el presidente, según la televisora CNN.

"Hoy tenemos más herramientas para luchar contra esta variante que las que teníamos antes, desde vacunas a refuerzos y a vacunas para chicos", prosiguió.

"La mejor protección contra esta nueva variante o contra cualquier variante es vacunarse por completo", señaló.

Estados Unidos prohibió desde hoy el ingreso de la mayoría de los viajeros de ocho países del sur de África, una medida criticada por muchos expertos en salud porque puede desalentar el reporte de nuevos casos por parte de otras naciones y porque es probable que la variante ya esté muy extendida.

"El grado de propagación tiene un impacto sobre la necesidad o no de restricciones de viaje, pero no anticipo eso en este momento", declaró, argumentando que un veda de viajes puede ralentizar la difusión del virus pero no impedirla.

El pedido de Biden fue respaldado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que hoy modificó su criterio y recomendó que toda la población mayor de 18 años reciba la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.

Quienes recibieron las vacunas de Pfizer/BioNTech o Moderna podrán inyectarse la dosis de refuerzo seis meses después de la segunda dosis y quienes recibieron la dosis única de Johnson&Johnson podrán aplicarse la dosis extra dos meses después de la primera.

Hasta ahora, los CDC solo recomendaban la dosis de refuerzo para personas de más de 50 años o para los mayores de 18 años con atención sanitaria permanente.