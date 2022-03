Arabia Saudita y Emiratos Árabes no le atienden el teléfono a Biden

Según The Wall Street Journal las negociaciones de Estados Unidos para reemplazar el petróleo ruso no está dando los resultados esperados. Esta mañana trascendió que Joe Biden en persona intentó comunicarse con representantes de Emiratos Árabes y Arabia Saudita pero los líderes dijeron "no tener disponibilidad" de agenda para atender el llamado.

"Había cierta expectativa de una llamada telefónica, pero no sucedió", informó un alto funcionario a ese medio, "fue parte de abrir el grifo".

Estados Unidos busca nuevos proveedores de petróleo pero los posibles oferentes son naciones antagónicas al régimen de Washington.

En este sentido, las conversaciones sobre "seguridad energética" incluye a Venezuela, Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, sin embargo todavía no se llegó a un acuerdo.

Mientras tanto el barril de petróleo y los derivados de él no han parado de aumentar en el país anglosajón que ha sufrido una subida exponencial inédita en su historia.