Biden se comprometió a cubrir los costos tras el derrumbe en Miami

El presidente norteamericano, Joe Biden, arribó a Surfside, Florida, el escenario del mortal colapso de Champlain Towers, un edificio de doce pisos, para ofrecer condolencias a los familiares de las víctimas y desaparecidos, entre los que se encuentran nueve argentinos. Allí, afirmó que el gobierno federal podrá hacerse cargo de financiar “el 100 por ciento de los costos para el condado y el estado”.



“No los vamos a abandonar”, aseguró Biden, quien a través de un comunicado manifestó su agradecimiento al esfuerzo de las autoridades y de los rescatistas, y prometió ulteriores reparaciones a las familias de las víctimas.



En Miami, fue recibido por el gobernador republicano de Florida, Ron De Santis, considerado uno de los posibles candidatos de primer nivel para desafiar la reelección en tres años, y la alcaldesa del distrito, Daniella Levine Cava. Mientras tanto, un equipo de más de 250 personas continúa con la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de la construcción.



Asimismo, De Santis aseguró que se coordinará con funcionarios estatales y locales la apertura de un centro de asistencia familiar, que también brindará apoyo de comunicaciones. Por el momento, los investigadores no han concluido cuáles fueron los factores que ocasionaron que casi la mitad del complejo de condominios de 40 años se derrumbe en uno de los colapsos edilicios más trágicos en la historia de Estados Unidos.



Por su parte, Levine Cava agradeció a Biden por haber “reconocido la gravedad de esta tragedia desde el primer día” y aseguró que hay que trabajar para que una catástrofe semejante no vuelva a ocurrir nunca más en territorio estadounidense.

No obstante, el número de muertos confirmados llegó a 18, con el hallazgo de 6 cuerpos más en las ruinas del lujoso condominio.

Otras 145 personas aún están de­saparecidas y se teme que estén atrapadas entre los escombros.



Kevin Guthrie, jefe de la División de Gestión de Emergencias de Florida, advirtió que existen dos zonas de desarrollo de una posible tormenta en el Atlántico que se dirigen hacia la zona caribeña: “Tenemos todos los recursos que necesitamos, pero vamos a traer probablemente otro equipo. Queremos rotarlos para poder sacar más recursos”.



A raíz de esta información, las autoridades de Florida le pidieron al jefe de Estado un equipo de rescate adicional para acelerar las tareas y localizar lo antes posible a sobrevivientes frente a la amenazante posibilidad de que la zona costera sea golpeada por la tormenta tropical prevista.