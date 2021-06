Biden se reúne con los líderes de la OTAN para “revitalizar” la alianza militar

El presidente estadounidense, Joe Biden, y los demás líderes de la OTAN iniciaron este lunes una cumbre para discutir sobre Rusia, China y Afganistán y escenificar el reencuentro con Estados Unidos, un aliado estratégico ante el cual los europeos siguen divididos.



Con esta cumbre “abrimos un nuevo capítulo” en la historia de la alianza militar, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al iniciar los trabajos en la sede de la institución, en Bruselas.



En su primera cumbre de la OTAN, el demócrata Biden, por su parte, reiteró su intención de “revitalizar” la relación en el seno de la poderosa alianza militar, tras las frecuentes críticas que le hizo su predecesor republicano Donald Trump.



“Quiero ser muy claro: la OTAN es de una importancia capital para nuestros intereses y en sí misma”, expresó el mandatario estadounidense, quien volvió a hacer referencia a una “obligación sagrada” de su país con la alianza.



El mandatario también advirtió que la OTAN enfrenta nuevos desafíos planteados por la presencia de Rusia y China.



“Hay un reconocimiento creciente en los últimos años de que tenemos nuevos desafíos. Tenemos a Rusia, que se comporta de modo diferente de lo que esperábamos, y tenemos a China”, expresó.



En este sentido, Stoltenberg, dijo que “no habrá una nueva guerra fría con China, pero debemos enfrentar los desafíos planteados por China a nuestra seguridad”.



Washington mantiene al gigante asiático en el centro de sus preocupaciones, pero los europeos están más concentrados en la difícil relación con Rusia.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que la larga declaración que será emitida una vez que finalice la cumbre mencionará a China pero que “el lenguaje no será incendiario”.



Para el núcleo europeo de la OTAN, la “prioridad número uno” en la definición de una estrategia de largo plazo es una reflexión profunda sobre Rusia.



La reunión de la OTAN llega dos días antes de que el presidente de EE. UU; Joe Biden, celebre su primera cumbre con el mandatario ruso, Vladimir Putin, el miércoles en Ginebra, Suiza.



Stoltenberg apuntó: “Queremos enviar un mensaje importante a Moscú: estamos unidos y Rusia no logrará dividirnos”.



En la óptica de los países europeos, la decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar tratados sobre control de fuerzas nucleares deja a la región más vulnerable.



En total, 21 países de Europa son miembros de la OTAN, pero solamente ocho han cumplido el compromiso de destinar el 2% de su PIB a gastos militares, una meta que en tiempos de crisis sanitaria global parece lejos de la realidad.



Stoltenberg llegó a lanzar una iniciativa para que la alianza militar sea dotada de fondos comunes para poder “gastar más y mejor”.

La idea recibió el apoyo de Alemania, país que no destina el 2% de su PIB a la defensa, y fuertes críticas de Francia, que sí lo hace.