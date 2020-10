Bolivia: críticas contra las elecciones y reclamos a la OEA

Luego de que se escrutara casi la totalidad de las urnas en Bolivia, la victoria del presidente electo por el MAS, Luis Arce, fue contundente con un 54%, casi 25 puntos de diferencia frente a su contrincante Carlos Mesa.

Pese a lo claro de los resultados y el triunfo de la elección popular en el país vecino, en ciudades como Oruro, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz hubo protestas en las calles que rechazaban la victoria del exministro de Economía de Evo Morales.

“Son grupos felizmente marginales, no es una gran mayoría, porque quedó demostrado, luego del resultado de las elecciones, que no son la mayoría. Lamento que no acepten la derrota. Este tipo de cosas lo único que hacen es mostrar quiénes son los violentos”, manifestó el presidente electo.

Los manifestantes aseguraron que hubo “fraude” en la elección, por lo que debió intervenir el presidente del Tribunal Superior Electoral, Salvador Romero, quien afirmó que “la jornada electoral fue limpia, el cómputo es transparente, por lo tanto, exhortamos a toda la ciudadanía a aguardar con tranquilidad los resultados finales”. Pese a ello, en la jornada siguiente las protestas contra Arce continuaron y los manifestantes reclamaban: “¡Anulación, anulación, anulación!”.

Incluso así lo aseguraron desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), pese a los enfrentamientos entre su titular Luis Almagro y Evo Morales, quien lo acusa de haber sido responsable del golpe de Estado que lo sacó del poder. De hecho, Morales pidió que “nunca más” haya un funcionario como Almagro al frente de la OEA.

“La gente votó en libertad y el resultado fue claro y contundente, lo que otorga una gran legitimidad al gobierno entrante, a las instituciones bolivianas y al proceso electoral. Gracias al informe de auditoría realizado tras las elecciones del año pasado, hoy el país tiene una autoridad electoral independiente y tuvo una contienda más equitativa y transparente”, afirmó el jefe de la misión de la OEA en Bolivia, Manuel González.

Por otra parte, los votos de los bolivianos residentes en Argentina resultaron de gran ayuda para el contundente triunfo de Luis Arce, ya que, según el recuento durante el escrutinio final, casi el 90% fue para el hombre del MAS.

De acuerdo a lo que detalló el equipo de prensa del expresidente Morales, residente en Argentina, el 88,14% de los votos fueron para Arce, es decir unas 74.423 personas lo votaron. Cabe recordar que, en total, votaron en la Argentina 84.437 ciudadanos bolivianos.