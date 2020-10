El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició acciones legales contra Google por monopolio

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Nor­te­américa acusó a la multinacional Google de violar la ley antimonopolio y anunció que no descarta ninguna opción judicial, tras interponer una demanda contra la empresa.

“Nada está fuera de la mesa, pero la cuestión de recursos será mejor abordada por la corte después de que la misma tenga oportunidad de escuchar toda la evidencia”, declararon desde el Departamento de Justicia sobre las acciones legales, en conferencia de prensa.

El gobierno norteamericano acusa al gigante tecnológico, propiedad de Alphabet Inc., de utilizar su posición dominante para impedir que otros competidores accedan al mercado, y desde Google se defendieron calificando la demanda como una medida “profundamente defectuosa”, e insistieron en que los usuarios utilizan su buscador “porque así lo eligen, no porque se vieran forzados o no pudieran encontrar alternativas”.

Por su parte, el senador republicano Josh Hawley, un crítico acérrimo del gigante informático, acusó a la compañía de mantener el poder mediante “medios ilegales” y calificó la demanda como “el caso antimonopolio más importante en una generación”.

El litigio fue apoyado por once de los cincuenta estados del país, con fiscales generales republicanos, y podría convertirse en un gesto político a pocos días de las elecciones presidenciales, dado que coincide con la promesa de Donald Trump de llevar a la Justicia a las compañías que, según su punto de vista, suprimen las opiniones de los conservadores.

Lo interesante es que esta “discusión” es apoyada incluso por congresistas demócratas, como en el caso de Elizabeth Warren, que exigió “acciones rápidas y agresivas” contra Google, Amazon, Apple y Facebook, las cuales llevan más de un año bajo investigación de la Comisión Federal de Comercio del Departamento de Justicia por presunto monopolio.